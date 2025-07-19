ترامب: سيتم إطلاق سراح 10 رهائن من غزة قريباً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيتم إطلاق سراح 10 رهائن آخرين من غزة قريبا، دون تقديم تفاصيل إضافية.

أدلى ترامب بهذا التعليق خلال عشاء مع أعضاء في مجلس النواب في البيت الأبيض، مشيدًا بجهود مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

وبحسب ما جاء عبر وكالة "رويترز"، أوضح ترامب: "استعدنا معظم الرهائن. سنستعيد 10 رهائن آخرين قريبا جدا، ونأمل أن ننتهي من ذلك بسرعة".

ويشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة حماس في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ السادس من يوليو/ تموز، ويناقشون مقترحا تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.