مسؤول عراقي يكشف أهداف زيارة ماكرون لبغداد
يجري الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة إلى العراق مطلع الشهر المقبل، تتناول الملفين الأمني والاقتصادي، بحسب بيان رسمي ومسؤول عراقي لـ"إرم نيوز".
وقال بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء العراقية: إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحث مع مستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل، اليوم الأربعاء، الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق.
وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وفقًا للاتفاقية الإستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد والطاقة والبيئة.
من جانبه، قال مسؤول عراقي لـ"إرم نيوز"، إن "الزيارة التي ستبدأ مطلع نوفمبر المقبل، ستتناول ملف الاستثمار، والمساعي لدخول الشركات الفرنسية للعمل بمختلف القطاعات داخل العراق، خاصة بما يتعلق بملفي الطاقة الكهربائية والنفطية".
وأضاف المسؤول طالبًا عدم نشر اسمه، أن "مباحثات ماكرون ستركز أيضًا على الملف الأمني، وإمكانية دعم القوات العراقية بالتسليح وعقد صفقات تتعلق بقضية تزويد العراق بمنظومات دفاع جوي متطورة".
وأكد أن "الحكومة العراقية مهتمة جدًا بموضوع الأسلحة والدفاع الجوي لمنع أي تجاوز على سيادة العراق من قبل أي دولة كانت".
وعلى هامش الزيارة، تعقد اللجنة المشتركة العراقية – الفرنسية، اجتماعًا مهمًا، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة التي وقعها السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى باريس في يناير الماضي.
وتُعتبر فرنسا أحد أكبر ثلاثة مساهمين في جهود التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية العام 2014.