مسؤول عراقي يكشف أهداف زيارة ماكرون لبغداد

يجري الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة إلى العراق مطلع الشهر المقبل، تتناول الملفين الأمني والاقتصادي، بحسب بيان رسمي ومسؤول عراقي لـ"إرم نيوز".

وقال بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء العراقية: إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحث مع مستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل، اليوم الأربعاء، الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وفقًا للاتفاقية الإستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد والطاقة والبيئة.

من جانبه، قال مسؤول عراقي لـ"إرم نيوز"، إن "الزيارة التي ستبدأ مطلع نوفمبر المقبل، ستتناول ملف الاستثمار، والمساعي لدخول الشركات الفرنسية للعمل بمختلف القطاعات داخل العراق، خاصة بما يتعلق بملفي الطاقة الكهربائية والنفطية".