بداية "هادئة" للتصويت في انتخابات الرئاسة الموريتانية
بدأ الناخبون الموريتانيون، السبت، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط أجواء "هادئة"، ومع توقعات بفوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويتنافس 6 مرشحين لهذا الاستحقاق، بينما يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو مليونيْ موريتاني، أكثر من نصفهم من النساء.
وبعد الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة نواكشوط، تحدث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، عن "جو تنافسي إيجابي تمت فيه الحملة الانتخابية".
وقال إن الموريتانيين "أظهروا المستوى الرفيع لوعيهم السياسي وتشبثهم وتعلقهم بالسلم الأهلي واللّحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، ومدى ترسخ الممارسة الديمقراطية في البلد"، وفق تعبيره.
وأضاف الغزواني أن الحملة "كانت فرصة للمرشحين لعرض برامجهم ومشاريعهم المجتمعية على جميع المواطنين بحرية، على امتداد جميع التراب الوطني".
وأكد "التزامه التام بنتائج الانتخابات التي تبقى الكلمة الفصل فيها للناخب الموريتاني ليحدد ويقرر لمن يُسند قيادة الوطن للسنوات الخمس المقبلة"، بحسب قوله، مشيرا إلى أن "الفائز الأول في النهاية هو المواطن والديمقراطية الموريتانية".
وتُجرى الانتخابات بحضور بعثات للمراقبين الدوليين من الاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ومجموعة دول الساحل والصحراء، ومنظمة التعاون الإسلامي، وشبكة النساء الرائدات في أفريقيا.