بداية "هادئة" للتصويت في انتخابات الرئاسة الموريتانية

بدأ الناخبون الموريتانيون، السبت، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط أجواء "هادئة"، ومع توقعات بفوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويتنافس 6 مرشحين لهذا الاستحقاق، بينما يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو مليونيْ موريتاني، أكثر من نصفهم من النساء.

وبعد الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة نواكشوط، تحدث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، عن "جو تنافسي إيجابي تمت فيه الحملة الانتخابية".

وقال إن الموريتانيين "أظهروا المستوى الرفيع لوعيهم السياسي وتشبثهم وتعلقهم بالسلم الأهلي واللّحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، ومدى ترسخ الممارسة الديمقراطية في البلد"، وفق تعبيره.