تستضيفه مصر.. هل ينجح مؤتمر "جوار السودان" في إنهاء الحرب؟

تباينت آراء محللين بشأن نجاح قمة "جوار السودان" التي تستضيفها مصر، الخميس المقبل، لإنهاء الصراع المشتعل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت، في بيان بوقت سابق اليوم، أن القمة "تعكس الحرص على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرَّض لها".

وستركز قمة "دول جوار السودان" على بحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار؛ لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لإيجاد تسوية.

علاقات مميزة

توقع المحلل السياسي صلاح باب الله نجاح القمة المصرية لاعتبارات كثيرة، أبرزها أن الصراع والحرب الدائرة في الخرطوم تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي للقاهرة.

وقال باب الله لـ"إرم نيوز" إن "مصر تحظى باحترام طرفي الصراع، فضلاً عن علاقاتها المميزة مع جميع دول الجوار السوداني".

وأضاف: "بيد أن النقطة المهمة في هذه القمة وإمكانية نجاحها تنحصر في حمل طرفي الصراع على الاتفاق لوقف إطلاق النار كخطوة رئيسة في بناء الثقة بين الأطراف قبيل الدخول في التفاصيل الخاصة بالعملية السياسية".

وأدى الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون، فيما لجأ أكثر من 600 ألف إلى دول الجوار.

وعلى الرغم من إبرام طرفي الصراع أكثر من هدنة أغلبها بوساطة أمريكية وسعودية، لكن سرعان ما يتم خرقها.

خطوة متأخرة

بدوره، رأى القيادي في حزب المؤتمر الشعبي عبد العال مكين أن مبادرة مصر جاءت متأخرة رغم الجوار الأقرب للسودان والمصالح المشتركة.

وقال مكين لـ"إرم نيوز" إن القمة لن تختلف كثيرًا عن مبادرة منبر جدة أو قمة الإيغاد والرباعية لإيقاف الحرب الدائرة في السودان.

لكنه عاد ولفت إلى أنها "ربما تختلف في طرح قضايا أخرى تتعلق بالأمن القومي لدول الجوار واللجوء والهجرة غير الشرعية والمساعدات الإنسانية".

وأضاف: "ربما تنجح مصر في تقريب المسافات للمبادرات الكثيرة لوضع حد للحرب في السودان ووقف القتال، وإعلاء قيم الحوار فضلاً عن الحسم العسكري لأنه غير مجدٍ".

وتابع: "مصر متضررة من الحرب في السودان لتوقف مصالحها التجارية ومسألة سد النهضة لتمثيل السودان فيه كعضو أساسي".

ويواجه السودانيون مصيرًا مجهولًا في ظل استمرار المعارك واشتداد ضراوة القتال بين طرفي الصراع في البلاد، التي تعاني من تردي الأوضاع المعيشية والخدمية وسط حالة من انسداد الأفق في الجهود الدولية لإنهاء الصراع، الذي اندلع منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

مرآة عاكسة

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، أن الصراع لن ينتهي إلا باقتناع الأطراف المتنازعة بسلمية الحلول السياسية، ولا جدوى من الحرب، واستحالة حسمها لصالح أي منهم، وفق موازين القوى، وتباين أساليب القتال، وحسب معطيات مسلسل الحرب.

وقال خلف الله لـ"إرم نيوز" إن العامل الوطني والإرادة الوطنية الموحدة العريضة هي العامل الأساسي والحاسم في وقف الحرب.

وأضاف: "بدون ارتكاز واعتماد الجهود الإقليمية والدولية على الإرادة الشعبية الواسعة الموحدة تبقى جهود فوقية محدودة التأثير ويتنازعها تضارب المصالح وتقاطعات أولويات الاهتمامات تجاه السودان والإقليم والاستراتيجيات، والذي عبر عنه تعدد المبادرات ومراكزها، وإن اشتركت في بطئها وفوقيتها".

وقال خلف الله إن "إطلاق الدعوة المصرية لقمة الجوار مرآة عاكسة لكل ذلك وجزء منه، وإن نجاحها يظل مرتبطا أولاً برهانها واعتمادها على إرادة السودانيين".