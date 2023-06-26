اليمن.. مبادرة حكومية جديدة لفتح طرقات مدينة تعز المحاصرة
قدمت الحكومة اليمنية، الأحد، مبادرة جديدة لفتح بعض طرقات محافظة تعز التي تشهد حصاراً خانقاً من قبل الحوثيين على مدار سنوات الحرب اليمنية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الفريق الحكومي في مفاوضات فتح طرقات تعز، اقترح فتح 5 طرقات إلى مدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وأبدى استعداده لبحث آليات التنسيق، لاستقبال المواطنين القادمين إلى المدينة أو المغادرين منها، وتشكيل لجان مشتركة لحل أي إشكالات في حال فتح الطرق.
وقال الفريق الحكومي إن مبادرته المطروحة، رد على ما أسماها بـ"أكاذيب المليشيات الحوثية وزعمها أن الفريق هو من يرفض فتح بعض الطرق".
متهمًا في بيانه، "ميليشيات الحوثيين بالرفض المستمر لفتح طرقات مدينة تعز، لإذلال أبناء المحافظة، ظناً منها أنها تنتصر على هذه المدينة وشموخ أبنائها، ولا تعلم أنها تنهزم أخلاقياً ونفسياً حين تظن أنها انتصرت".
وأكد فريق الحكومة في مفاوضات فتح طرقات تعز، أنه دائمًا ما يطرح على المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن حصار تعز ملف إنساني بحت، ويجب ممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين، الذين قال إنهم "يستخدمون حصار تعز ورقة سياسية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى".
وتتنازع القوات الحكومية والحوثيون، للسيطرة على مدينة تعز منذ أكثر من 8 أعوام، وسط حصار يفرضه الحوثيون على أجزاء واسعة منها، إثر سيطرتهم على المداخل الشرقية والشمالية والغربية للمدينة.
واندلعت مساء السبت، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهة "عصيفرة"، شمالي مدينة تعز المحاصرة، وفقًا لما نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.
وأكد نائب رئيس التوجيه المعنوي في قيادة محور تعز العسكري، التابع للجيش اليمني، العقيد عبدالباسط البحر، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية في تعز، نفّذت السبت الماضي، عمليات نوعية محكمة ضد الحوثيين، ملحقة بهم خسائر مادية وبشرية كبيرة".