اليمن.. مبادرة حكومية جديدة لفتح طرقات مدينة تعز المحاصرة

وقال الفريق الحكومي إن مبادرته المطروحة، رد على ما أسماها بـ"أكاذيب المليشيات الحوثية وزعمها أن الفريق هو من يرفض فتح بعض الطرق".

متهمًا في بيانه، "ميليشيات الحوثيين بالرفض المستمر لفتح طرقات مدينة تعز، لإذلال أبناء المحافظة، ظناً منها أنها تنتصر على هذه المدينة وشموخ أبنائها، ولا تعلم أنها تنهزم أخلاقياً ونفسياً حين تظن أنها انتصرت".

وأكد فريق الحكومة في مفاوضات فتح طرقات تعز، أنه دائمًا ما يطرح على المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن حصار تعز ملف إنساني بحت، ويجب ممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين، الذين قال إنهم "يستخدمون حصار تعز ورقة سياسية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى".