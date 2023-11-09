الحكومة اليمنية: معارك الحوثيين الوهمية خارجيًّا تهدد فرص السلام

الحكومة اليمنية: معارك الحوثيين الوهمية خارجيًّا تهدد فرص السلام
قالت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، إن "التصعيد الخطير والمتواصل" لميليشيا الحوثي داخليًّا، "وافتعال معارك وهمية خارجيًّا"، يهدد بنسف فرص التهدئة في البلاد، وإعادة الأوضاع إلى نقطة الصفر.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن عمليات التصعيد العسكري التي تشنها ميليشيا الحوثي، في محافظات مأرب، وتعز، والضالع، واستمرار حشد المقاتلين، تزامنًا مع تنفيذها عمليات إرهابية لاستهداف قيادات الجيش الوطني، تأتي "بإيعاز إيراني في توقيت حساس وخطير في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأشار إلى أن الحوثيين استهدفوا خلال الـ48 ساعة الماضية، مواقع الجيش الوطني في مناطق مختلفة من محافظات مأرب وتعز، بينها مناطق مأهولة بالسكان، فضلًا عن محاولات تسلل إلى مواقع الجيش اليمني ودفعها بتعزيزات عسكرية خلال الفترة الماضية، تجاه مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وقصف تجمعات للنازحين في المحافظتين.
وحول هجمات الحوثيين التي تعلنها ضد إسرائيل، قال الإرياني، إنها تأكيد على استمرار استثمارهم للتعاطف الشعبي مع مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة ورام الله، لحشد المقاتلين وجمع الأموال والتبرعات، وتوجيه تلك الإمكانات لقصف المدن والأحياء السكنية، وقتل اليمنيين باسم الدفاع عن الأقصى وفلسطين.
وأكد الوزير اليمني، أن "المعارك الوهمية خارجيًّا" التي تفتعلها ميليشيات الحوثيين، ومساعيها لإعادة الأوضاع في الداخل إلى نقطة الصفر، "استهتار جديد بجهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام، وعدم اكتراثها بمأساة اليمنيين، ومحاولاتها الهروب من التزاماتها المتعلقة بالسلام، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لدفع مرتبات الموظفين".
ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، إلى إدانة هذا التصعيد الخطير الذي يهدد بنسف فرص التهدئة وجرّ الأوضاع إلى مربع الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
مشددًا على أهمية ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي، ودفعها نحو الانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والشروع في تصنيفها منظمة إرهابية.
وشيّعت القوات المسلحة اليمنية، الأربعاء، عددًا من أفرادها، الذين قتلوا في جبهات القتال شمال غرب محافظة مأرب، إثر اعتداءات الحوثيين على مواقع القوات الحكومية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني.
ونجا رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الثلاثاء، من محاولة اغتيال بسيارة ملغمة، أصيب على إثرها عدد من مرافقيه بمحافظة مأرب، في هجوم تتهم وزارة الدفاع، "جماعة إرهابية متخادمة مع ميليشيا الحوثي" بتنفيذه.