الحكومة اليمنية: معارك الحوثيين الوهمية خارجيًّا تهدد فرص السلام

وحول هجمات الحوثيين التي تعلنها ضد إسرائيل، قال الإرياني، إنها تأكيد على استمرار استثمارهم للتعاطف الشعبي مع مأساة الفلسطينيين في قطاع غزة ورام الله، لحشد المقاتلين وجمع الأموال والتبرعات، وتوجيه تلك الإمكانات لقصف المدن والأحياء السكنية، وقتل اليمنيين باسم الدفاع عن الأقصى وفلسطين.

وأكد الوزير اليمني، أن "المعارك الوهمية خارجيًّا" التي تفتعلها ميليشيات الحوثيين، ومساعيها لإعادة الأوضاع في الداخل إلى نقطة الصفر، "استهتار جديد بجهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام، وعدم اكتراثها بمأساة اليمنيين، ومحاولاتها الهروب من التزاماتها المتعلقة بالسلام، وتخصيص إيرادات الدولة المنهوبة لدفع مرتبات الموظفين".

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، إلى إدانة هذا التصعيد الخطير الذي يهدد بنسف فرص التهدئة وجرّ الأوضاع إلى مربع الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

مشددًا على أهمية ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي، ودفعها نحو الانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والشروع في تصنيفها منظمة إرهابية.

وشيّعت القوات المسلحة اليمنية، الأربعاء، عددًا من أفرادها، الذين قتلوا في جبهات القتال شمال غرب محافظة مأرب، إثر اعتداءات الحوثيين على مواقع القوات الحكومية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني.

ونجا رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الثلاثاء، من محاولة اغتيال بسيارة ملغمة، أصيب على إثرها عدد من مرافقيه بمحافظة مأرب، في هجوم تتهم وزارة الدفاع، "جماعة إرهابية متخادمة مع ميليشيا الحوثي" بتنفيذه.