العالم العربي
"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقصف السفارة الإثيوبية
اتهمت قوات "الدعم السريع"، اليوم الثلاثاء، قوات الجيش السوداني، بقصف مباني السفارة الإثيوبية في الخرطوم، وذلك في خضم الحرب الدائرة بين الجانبين منذ منتصف أبريل الماضي.
وفي بيان نشرته "الدعم السريع" عبر حسابها في "إكس" أبدت القوات إدانتها وأسفها لما وصفته بتلك "التصرفات البربرية".
وقالت: "إننا في قوات الدعم السريع ندين ونتأسف على هذه التصرفات البربرية التي ظلت تنتهجها ميليشيا البرهان باستهدافها للمنشآت الحيوية في البلاد بما في ذلك مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية".
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم قوات "الدعم السريع" في البيان إن ذلك الاستهداف يأتي امتدادًا "لأعمال الإرهاب التي استهدفت سفارات ومنشآت عامة" خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي تم إدراج السودان بسببها على قوائم الإرهاب، حسب البيان.