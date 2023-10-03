"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقصف السفارة الإثيوبية

اتهمت قوات "الدعم السريع"، اليوم الثلاثاء، قوات الجيش السوداني، بقصف مباني السفارة الإثيوبية في الخرطوم، وذلك في خضم الحرب الدائرة بين الجانبين منذ منتصف أبريل الماضي.

وفي بيان نشرته "الدعم السريع" عبر حسابها في "إكس" أبدت القوات إدانتها وأسفها لما وصفته بتلك "التصرفات البربرية".