الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً عاجلاً لإخلاء مناطق واسعة في غزة

أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا إلى سكان مناطق وسعة من قطاع غزة، مطالبا إياهم بإخلائها فورا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس، "عاجل.. تحذير عاجل.. كل من لا يزال موجودا في مدينة غزة وجباليا في أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، الجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزلة، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر".

وتابع بالقول: "من أجل سلامتكم، اخلوا فورا جنوبا باتجاه المواصي.. جيش الدفاع يعمل في المنطقة بقوة متزايدة لتدمير العدو والمنظمات الإرهابية. القتال يمتد غربا نحو وسط المدينة".

وشدد على أن "العودة إلى مناطق القتال الخطيرة تعرّض حياتكم للخطر. حماس تجلب عليكم الكارثة. اخلوا فورا".