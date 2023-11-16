مدير "الأونروا": هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا في غزة

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الخميس، إنه يعتقد أن هناك محاولة متعمدة "لخنق" عمل الوكالة الإنساني في غزة.

وحذر المسؤول الأممي من أن "الأونروا" قد تضطر إلى تعليق عملياتها بالكامل بسبب نقص الوقود.

وأضاف لازاريني للصحفيين في جنيف، "أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وإصابة العملية بالشلل"، واصفًا تلك المحاولة بأنها "شائنة" لإجبار الوكالة الإنسانية على التسول للحصول على الوقود.

وأردف قائلا إن الأونروا، التي تقدم دعما لأكثر من 800 ألف نازح في غزة، معرضة لخطر تعليق عملياتها بالكامل.