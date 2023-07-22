اليمن.. سلطات الأمن توقف الضالعين في اغتيال موظف أممي

أوقفت السلطات الأمنية في اليمن، اليوم السبت، منفذي اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي الأردني الجنسية، الذي شهدته محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، يوم أمس الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصادر أمنية قولها إن الأجهزة الأمنية في تعز، تمكنت من ضبط المنفذين المدعوين أحمد الصرة وزكريا الشرجبي و10 آخرين، ضمن خلية خططت لاغتيال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي، مؤيد حميدي، بمدينة التربة، جنوبي تعز.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات باشرت التحقيق مع أعضاء الخلية لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

من جهته، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، بجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة.

وشدد العليمي في اتصال مع محافظ تعز، اليوم السبت، على سرعة استكمال التحقيقات وإحالة المتهمين بالاعتداء الإرهابي إلى النيابة العامة، للمضي في إجراءات محاكمتهم بموجب القوانين الجزائية والعدلية النافذة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية.