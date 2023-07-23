قوى الحرية والتغيير السودانية تناقش في القاهرة سبل إنهاء الحرب

أعلن ائتلاف الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأحد، أنه سيعقد اجتماعًا في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل، لمناقشة سبل إنهاء الحرب وإيجاد حلول جذرية للأزمة التي تعصف في البلاد.

وقال الائتلاف في بيان، إن "الاجتماع الذي ستعقده قيادة الائتلاف، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، يكتسب أهميته لكونه الاجتماع الأول الذي يعقد بصورة مباشرة منذ اندلاع الحرب ودخولها الشهر الرابع مع تزايد المعاناة الإنسانية للسودانيين في الداخل والخارج".

وأضاف، أن " التحديات والمتغيرات تفرض رؤى واضحة على رأسها ضرورة وقف الحرب، وقطع الطريق أمام مخطط النظام المباد وفلوله لتحويلها لحرب أهلية شاملة".

وتابع "يجب استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي وفق رؤية سياسية تؤسس لبناء وطني جديد، ومعالجة آثار الحرب على السودانيين والسودانيات وإعادة إعمار ما دمرته الحرب عبر عملية سياسية تشمل جميع أهل السودان لا يستثنى منها إلا الحزب المحلول وواجهاته ورموزه وقياداته".

وجدد الائتلاف دعوته لطرفي الصراع إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار في جولة مفاوضات جدة.

وأكد أنه ستجري مشاورات مع قيادات المجتمع السوداني المتواجدين في مصر حول بناء مستقبل جديد للسودان، وحل القضايا التي تواجه أبناء الشعب السوداني في هذا الوقت الصعب التزامًا بمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر.

وبدأت قوى مدنية وسياسية تحركات إقليمية واسعة، الشهر الماضي، لمناقشة الأزمة السودانية، وعقدت لقاءات مكثفة مع مبعوثين دوليين وإقليميين وزعماء أفارقة لوقف الحرب في البلاد.