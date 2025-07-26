نذر تصعيد في سوريا.. خريطة جديدة تتشكل و3 قوى تستعد لملء الفراغ

يعزز الصراع الداخلي المتصاعد بين الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، والأكراد، والدروز، والعلويين، احتمال توجّه سوريا بشكل متزايد نحو سيناريو "اللبننة".

ويهدّد التشرذم الطائفي والعرقي بتفكيك البلاد إلى كيانات متنافسة، على غرار ما حدث في لبنان خلال الحرب الأهلية.

ويؤكد خبراء أن غياب مؤسسات مركزية قوية، إلى جانب الفوضى الأمنية والطائفية، يقرّب سوريا من مصير لبنان، في حال استمرار الصراعات الداخلية، التي ستؤدي لا محالة إلى تفكك الدولة إلى مناطق نفوذ بين المكونات السورية المختلفة.

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وقال الخبراء إن "التدخلات الخارجية في الشأن السوري تُشكّل عنصرًا معززًا لذهاب البلاد إلى سيناريو (اللبننة)، خاصةً مع ضعف الجيش السوري الذي لا يملك القدرات التي تمكّنه من فرض سلطة الدولة على كافة التراب الوطني".

وتُظهر خارطة الصراع في سوريا الجديدة استمرار التوتر في محافظة السويداء بين الحكومة وفصائل تابعة للمرجع الدرزي حكمت الهجري، الذي لا يعترف بشرعية الحكومة، وهو الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات دامية بين الجانبين في الآونة الأخيرة، لم تهدأ إلا بعد اتفاق هش لا يمنع عودة هذه المواجهات مجددًا في أي وقت.

وبرغم الاتفاق الذي جرى بوساطة أمريكية، إلا أن حكمت الهجري لا يزال يرفض دخول قوات الأمن، ويطالب بحماية دولية؛ ما يعكس نزعة انفصالية متزايدة قد تشبه ما فعلته ميليشيات طائفية لبنانية، يسيطر كل منها على مناطق متباعدة.

التدخل والصراعات

وكانت المواجهات في السويداء قد شهدت تدخّل عشائر بدوية فيها، على خلفية عمليات خطف متبادلة، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأسر البدوية من السويداء، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين.

أما في شمال شرق سوريا، فيواصل الأكراد عبر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التمسك بمناطق مثل الرقة ودير الزور، رافضين اندماجهم في الجيش السوري رغم اتفاق مارس/آذار 2025.

ويُعزّز الدعم الأمريكي لـ"قسد" من استقلالية الأكراد، ما يُسلّط الضوء على دور القوى الخارجية في تقسيم لبنان.

وفي اللاذقية، شهدت مناطق الأقلية العلوية تصاعدًا في التوترات منذ مارس/آذار 2025، حيث أفادت تقارير عن "مجازر طائفية" أدّت إلى تهجير آلاف العائلات.

هذا الانقسام يُذكّر بصراعات لبنان بين المسيحيين والمسلمين والدروز؛ ما يُعمّق الشكوك حول وحدة سوريا.

وتُضيف التدخلات الخارجية عنصرًا جديدًا من التعقيد، إذ تدعم إسرائيل الدروز، بينما تُعزّز تركيا نفوذها في الشمال، والولايات المتحدة ترابط في قواعدها العسكرية وتدعم "قسد"؛ ما يفتح الباب لتقسيم غير رسمي.

سيناريو لبنان

وخلال استعراضه للمؤشرات التي تدعم احتمال "اللبننة" في سوريا، يُشير المحلل السياسي الدكتور حسين أبو وردة إلى أن "الانقسامات الطائفية والعرقية التي تجلّت بوضوح من خلال الاشتباكات الأخيرة في السويداء بين الدروز والبدو، والتوترات مع الحكومة؛ ما يعكس تشرذمًا طائفيًا متزايدًا، ومشابهًا لما شهدته لبنان خلال الحرب الأهلية (1975–1990)".

وقال أبو وردة لـ"إم نيوز"، إن "ضعف الدولة المركزية يُعد مؤشرًا على توجّه سوريا نحو اللبننة، خاصة في ظل غياب مؤسسات قوية وجيش ضعيف يفتقر إلى القدرات العسكرية التي تمكّن الدولة من فرض سيادتها على كامل التراب الوطني".

ويُؤيّد المحلل السياسي لطيف أبو نبوت، ما ذهب إليه المحلل أبو وردة في حجم التحديات التي تواجه الحكومة السورية وتمنعها من فرض السيادة على جميع المحافظات السورية، خاصة مع استمرار الأكراد في الاحتفاظ بأسلحتهم ورفض تطبيق اتفاق مارس/آذار 2025 للاندماج.

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وقال أبو نبوت لـ"إرم نيوز"، إن "دعم إسرائيل للدروز، والدور الأمريكي في دعم قوات (قسد)، والنفوذ التركي في الشمال، يُذكّر بتدخلات القوى الخارجية في لبنان (سوريا، إسرائيل، الولايات المتحدة)؛ ما يُعمّق من الانقسامات، كما حدث في لبنان مع ميليشيات مدعومة خارجيًا".

وأشار إلى أن "تواصُل التوترات الطائفية، والتي تمثّلت في المواجهات الدامية في السويداء، والمجازر التي شهدتها اللاذقية بحق الأقلية العلوية، تعكس في مجملها تصاعد الكراهية الطائفية، وهو نمط أدّى في لبنان إلى تفتيت البلاد إلى مناطق نفوذ".

وخلُص أبو نبوت إلى أن "التطورات المقبلة، خاصة المتعلقة بسيطرة الدولة على السلاح وسيادتها على كامل التراب الوطني، ستكون حاسمة في تحديد مصير وشكل سوريا في الفترة القادمة".