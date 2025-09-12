الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي وتبلغه إدانتها لـ"الهجوم السافر" على قطر

استدعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، نائب السفير الإسرائيلي لدى دولة الإمارات دايفيد احد هورساندي، وأبلغته "إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر ، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" على لسان الهاشمي تأكيدها "أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وشددت الوزيرة الإماراتية على "أن أمن واستقرار دولة قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك"، مؤكدة على "أن استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعا لا يمكن السكوت عنه أو قبوله".