سوريا تحدد 5 أكتوبر موعدا للانتخابات البرلمانية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الأحد، تحديد موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية في الخامس من أكتوبر المقبل، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشارت اللجنة عبر قناتها على تلغرام إلى أن تحديد الموعد جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم رقم (66) لعام 2025 والمرسوم رقم (143) لعام 2025.

وكانت اللجنة قد أعلنت السبت تمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 21 أيلول 2025.

