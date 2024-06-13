حماس تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف القتال في غزة

طالبت حركة حماس، اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية بتوجيه الضغط إلى حكومة إسرائيل التي تقول إنها مصرة على استكمال مهمة القتل والإبادة.

وقالت الحركة، في بيان لها، إنها أبدت في جميع مراحل مفاوضات وقف العدوان الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شامل ومُرض.

وشددت على أن "حكومة نتنياهو واصلت رفضها أي وقف دائم لإطلاق النار في تناقض مع قرار مجلس الأمن ومبادرة بايدن".

وعبّرت الحركة عن "موقف إيجابي من خطاب بايدن بينما لم تسمع من نتنياهو سوى الاستمرار في حرب الإبادة"، وفق البيان.

وأضافت حماس أن "بلينكن يتحدث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير بينما لم نسمع من أي مسؤول إسرائيلي هذه الموافقة".

وأكدت حماس أنها وافقت على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء يوم 5 مايو بينما رد نتنياهو بالهجوم على رفح.

واعتبرت حماس في بيانها أنها تعاملت "بإيجابية ومسؤولية مع المقترح الأخير وكل مقترحات وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين".

ورأت أن "مواقف بلينكن التي تحاول تبرئة الاحتلال هي استمرار للسياسة الأمريكية المتواطئة مع حرب الإبادة الوحشية".