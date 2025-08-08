ترامب: اللقاء مع بوتين سيكون في ألاسكا 15 أغسطس
الجيش الإسرائيلي يستهدف "مركبة عليها رشاش" جنوب سوريا (صورة)

الجيش الإسرائيلي يستهدف "مركبة عليها رشاش" جنوب سوريا (صورة)
مسلحون في سورياالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
08 أغسطس 2025، 10:38 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة، أن سلاح الجو نفذ غارة جوية استهدفت مركبة في منطقة جنوب سوريا، كانت تحتوي على رشاش.

وقال متحدث عسكري: "هاجمت قطعة جوية لسلاح الجو قبل قليل في منطقة جنوب سوريا مركبة كانت تحتوي على رشاش".

ولم يذكر المتحدث، الذي نشر صورة للسيارة المستهدفة، عبر حسابه بمنصة "إكس"، تفاصيل أخرى حول الهجوم أو الخسائر البشرية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات في أوقات مختلفة على مناطق متفرقة من الجنوب السوري، بذريعة حماية الدروز وتوفير الأمان لهم في مواجهاتهم مع القوات الحكومية وقوات العشائر.

