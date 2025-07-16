عبروا الحدود من أجل "القتال".. مئات الدروز الإسرائيليين يرفضون العودة

رفض المئات من الدروز الإسرائيليين الذين اخترقوا الحدود نحو الأراضي السورية، دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعودة، مؤكدين أنهم خرجوا "للقتال من أجل إخوانهم" في محافظة السويداء، مطالبين بتدخل إسرائيلي عاجل لإنقاذ المدنيين الدروز من الهجمات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن أحد المشاركين ويدعى فارس، أنه يتنقل مع عدد من رفاقه داخل شاحنة صغيرة نحو مدينة السويداء، وقال: "خرجنا للقتال من أجل إخواننا. ولن نعود حتى تتحرك إسرائيل لإنقاذهم".

وكان نتنياهو قد ظهر في مقطع فيديو خاص، بعد اختصار جلسة محاكمته، موجهاً دعوة مباشرة إلى الدروز الذين اخترقوا الحدود للعودة فورا، محذرًا من تعريض حياتهم للخطر، واحتمال تعرضهم للقتل أو الاختطاف، بالإضافة إلى تعريض الأمن الإسرائيلي لمخاطر أمنية معقدة.

وشهدت المنطقة الحدودية بين الأراضي السورية وتلك التي تسيطر عليها إسرائيل فوضى غير مسبوقة، حيث اخترق المئات من الدروز الحدود باتجاه سوريا، بينما اجتاز العشرات من الجانب السوري الأراضي الإسرائيلية، في وقت فشلت فيه قوات الجيش الإسرائيلي في ضبط الأوضاع ميدانيا.

وتستعد الحكومة الإسرائيلية، بحسب تسريبات إعلامية، لاحتمال استمرار التصعيد لأيام قادمة، في ظل سعيها لاحتواء غضب أبناء الطائفة الدرزية داخل إسرائيل، بينما بدأت بتطوير خطابها السياسي نحو الدعوة لتدخل دولي لنصرة الأقليات في سوريا، خصوصا بعد تواتر التقارير حول الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في السويداء.