الجيش الإسرائيلي يكثف قصف دير البلح وسط غزة‎

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات مكثفة على المناطق الجنوبية والغربية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وسط تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه شارع صلاح الدين الرئيسي الممتد من شمال القطاع حتى جنوبه.

وافاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات بالطائرات الحربية والقذائف المدفعية على امتداد منطقة جنوب دير البلح من شرقها حتى غربها.

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وتقدمت آليات عسكرية إسرائيلية تحت غطاء القصف المكثف باتجاه منطقة "أبوهولي" على شارع صلاح الدين الرئيس، قبالة منطقة دير البلح بعد قصف عنيف طال مناطق شرق المدينة.

وجاء ذلك بعد أوامر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي للمناطق الجنوبية الغربية من دير البلح، وهي من المناطق القليلة التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي بريًّا، باستثناء المناطق الشرقية منها.

وأثارت أوامر الإخلاء مخاوف من اعتزام الجيش الإسرائيلي إقامة محور جديد يمتد من منطقة شرق دير البلح حتى غربها، ضمن المنطقة التي كان يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي ويقيم حاجز "أبوهولي" قبل انسحابه من قطاع غزة عام 2005.

وفي السياق ذاته، شهدت مناطق عدة في قطاع غزة غارات إسرائيلية دامية، أسفرت عن مقتل أكثر من 140 فلسطينيًا، من بينهم 103 أشخاص قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم الحصول على غذاء شمال مدينة غزة، وقرب مراكز توزيع المساعدات جنوب القطاع.

وهذه الحصيلة هي الأعلى التي شهدها قطاع غزة بين صفوف طالبي المساعدات، والذين قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من ألف منهم بحسب إحصائيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي، منذ بدء عمل مراكز توزيع الغذاء الأمريكية قبل نحو شهر.



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