"الصحة العالمية" تنقل شهادات مروّعة عن قصف مخيم المغازي (فيديو)

نقلت منظمة الصحّة العالمية شهادات "مروّعة" عن قصف مخيّم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط غزة، مشيرة إلى أنّ هذه الروايات جمعتها طواقمها من مستشفى الأقصى الذي نُقل إليه ضحايا هذا القصف الإسرائيلي الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غبرييسوس في منشور على منصّة "إكس" إنّ "فريق منظمة الصحة العالمية سمع من الطواقم الطبية والضحايا قصصاً مروّعة عن المعاناة التي خلّفتها الانفجارات"، مضيفا أنّ "طفلاً فقدَ عائلته بأكملها في قصف المخيّم، وهناك ممرّض في المستشفى مني بنفس الخسارة، إذ قُتلت عائلته بأكملها".

وبحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس فقد قُتل ما لا يقلّ عن 70 شخصاً في ضربة إسرائيلية استهدفت مساء الأحد مخيّم المغازي للاجئين.

وتعذّر التحقّق من هذه الحصيلة من مصدر مستقلّ، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه "يتحقّق من الواقعة".

وفي مستشفى الأقصى الواقع في دير البلح بوسط القطاع والذي نقل إليه ضحايا هذا القصف، وضعت عشرات الجثث داخل أكياس بيضاء جنب بعضها البعض على الأرض بانتظار دفنها.