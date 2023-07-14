محللون: استفزازات حزب الله قد تؤدي لحرب جديدة مع إسرائيل

رأى محللون سياسيون إسرائيليون أن أسباب "استفزازات" قام بها حزب الله اللبناني في الآونة الأخيرة، على الحدود مع إسرائيل، قد تؤدي إلى اندلاع حرب جديدة بين الطرفين.

وذهب المحللون إلى أن الأزمة الداخلية في إسرائيل "سمحت لحسن نصر الله القيام باستفزازات تصاعدت مؤخرًا، حيث أظهر أنه مصمم على تعزيز الفجوة بين الجمهور وحكومة نتنياهو، بتشجيع وتنسيق مع إيران".

واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رون بن يشاي، أن "نصب خيمة عسكرية لحزب الله على بعد عشرات الأمتار من إسرائيل قبل بضعة أشهر، بالإضافة إلى الاستفزازات الأخرى على طول الحدود اللبنانية، ربما تكون لها أغراض عسكرية".

وأشار رون بن يشاي إلى أن الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية "التزم الصمت في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن ينتهي ضبط النفس قريبا".