محللون: استفزازات حزب الله قد تؤدي لحرب جديدة مع إسرائيل
رأى محللون سياسيون إسرائيليون أن أسباب "استفزازات" قام بها حزب الله اللبناني في الآونة الأخيرة، على الحدود مع إسرائيل، قد تؤدي إلى اندلاع حرب جديدة بين الطرفين.
وذهب المحللون إلى أن الأزمة الداخلية في إسرائيل "سمحت لحسن نصر الله القيام باستفزازات تصاعدت مؤخرًا، حيث أظهر أنه مصمم على تعزيز الفجوة بين الجمهور وحكومة نتنياهو، بتشجيع وتنسيق مع إيران".
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رون بن يشاي، أن "نصب خيمة عسكرية لحزب الله على بعد عشرات الأمتار من إسرائيل قبل بضعة أشهر، بالإضافة إلى الاستفزازات الأخرى على طول الحدود اللبنانية، ربما تكون لها أغراض عسكرية".
وأشار رون بن يشاي إلى أن الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية "التزم الصمت في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن ينتهي ضبط النفس قريبا".
وقال المحلل الإسرائيلي: "نصرالله لأسباب لبنانية داخلية له مصلحة في معركة لأيام قليلة ضد الجيش الإسرائيلي، وهو يريد بذلك تحسين وضعه على الساحة اللبنانية (..) هدفه تخريب مشروع الحجر المتشابك الذي تبنيه إسرائيل على طول الحدود؛ من أجل منع تسلل قوات الرضوان الخاصة التابعة لحزب الله في المستقبل".
وأضاف: "يعمل على إتاحة المجال لتسلل وحدات من قوة الرضوان داخل إسرائيل؛ بهدف الاستيلاء على مستوطنات محاذية للسياج على الحدود اللبنانية، ومواقع الجيش الإسرائيلي والتقاطعات الرئيسية في الشمال".
بدوره، حذر الكاتب والمحلل السياسي أمير بوخبوط، في موقع "واللا" العبري، من "خطأ قد يؤدي إلى اندلاع حرب جديدة مع حزب الله اللبناني، بعد مرور 17 عاما على حرب لبنان الثانية".
وقال بوخبوط: "بعد مرور سنوات على الحرب، لا يزال الجيش الإسرائيلي يقوم بحملة مفتوحة وسرية ضد حزب الله (..) في كل صباح، تقوم القيادة الشمالية بالترويج لنشاط هندسي لإقامة حاجز يشمل جداراً وسوراً وقنوات ونظام تجميع متقدما".
وأضاف أن "نسبة بناء الحاجز مرضية من الجانب الإسرائيلي، لكن تسلل الإرهابي من لبنان إلى مفترق مجيدو، في آذار/ مارس الماضي، يشير إلى ثغرات في الدفاع".
واختتم المحلل تصريحاته قائلا: "الطرفان يستعدان للحرب القادمة، حيث زاد حزب الله من قوات النخبة ودقة إطلاق النار، فيما زاد الجيش الإسرائيلي رصيد أهدافه، وطالما اللهب على الحدود مرتفعا، فأي سوء تفاهم يمكن أن يؤدي إلى صراع لا يعرف أحد كيف سينتهي".