إسرائيل تعترف: لن نتمكن من تحرير كل الرهائن بعمليات عسكرية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، السبت، إن إسرائيل لن تنجح في تحرير كل المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعمليات عسكرية.

وبحسب ما ذكرت "القناة 12" العبرية، أوضح هغاري "أنه رغم الإنجاز الكبير بتحرير 4 من الرهائن، يجب أن نقول بصراحة: لن يكون بمقدورنا استعادة كل المختطفين في غزة بعمليات عسكرية".