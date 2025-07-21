فرض طوق أمني حول السويداء واتفاق لإخراج الراغبين في المغادرة

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي، اليوم الاثنين، فرض طوق أمني حول السويداء لفرض الأمن ووقف الأعمال القتالية، كاشفًا عن اتفاق لإخراج المدنيين الراغبين في مغادرة السويداء.

وقال الدالاتي في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية: "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة محافظة السويداء بسبب الظروف الراهنة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم".

وأضاف الدالاتي: "نؤكد التزامنا الكامل بتأمين خروج جميع الراغبين بمغادرة محافظة السويداء، وسنوفّر إمكانية الدخول إليها للراغبين بذلك، في إطار جهودنا المتواصلة لترسيخ الاستقرار وإعادة الأمان إلى المحافظة".

وتابع: "فرضنا طوقًا أمنيًّا في محيط السويداء لتأمينها وإيقاف الأعمال القتالية فيها؛ للحفاظ على المسار الذي سيؤدي إلى المصالحة والاستقرار في المحافظة".

يذكر أن قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية كانت نشرت عناصرها على مشارف محافظة السويداء، من أجل ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، وحماية الأهالي.

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور أكد أن السلطات المحلية تعمل على تأمين المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين في المحافظة، رغم التحديات الأمنية وتضرر البنية التحتية.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات دخول جزء من المساعدات الإغاثية بشكل عاجل إلى محافظة السويداء، وذلك للتخفيف من معاناة الأهالي، ريثما يستقر الوضع الأمني.