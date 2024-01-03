أكسيوس: طائرة مسيّرة إسرائيلية اغتالت العاروري

قال موقع "أكسيوس"، إن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أكدوا أن تل أبيب تقف وراء اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بضربة بواسطة طائرة مسيّرة في بيروت، أمس الثلاثاء.

وفيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي، ومسؤولين أمريكيين اثنين، تأكيدهم أن إسرائيل تقف وراء الهجوم.

وقال المسؤولان الأمريكيان إن إسرائيل لم تخطر إدارة جو بايدن مسبقًا بالهجوم، في حين أكد المسؤول الإسرائيلي أن بلاده أخبرت واشنطن "أثناء تنفيذ العملية".