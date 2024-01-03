أكسيوس: طائرة مسيّرة إسرائيلية اغتالت العاروري
قال موقع "أكسيوس"، إن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أكدوا أن تل أبيب تقف وراء اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري بضربة بواسطة طائرة مسيّرة في بيروت، أمس الثلاثاء.
وفيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي، ومسؤولين أمريكيين اثنين، تأكيدهم أن إسرائيل تقف وراء الهجوم.
وقال المسؤولان الأمريكيان إن إسرائيل لم تخطر إدارة جو بايدن مسبقًا بالهجوم، في حين أكد المسؤول الإسرائيلي أن بلاده أخبرت واشنطن "أثناء تنفيذ العملية".
وأكد المسؤول الإسرائيلي الذي وصفه "أكسيوس" بالكبير، أن "بلاده مستعدة لانتقام كبير من حزب الله، قد يشمل إطلاق صواريخ طويلة المدى" ردًا على اغتيال العاروري.
وأعلنت حركة حماس، مساء أمس الثلاثاء، مقتل العاروري، والقائدين بكتائب القسام، سمير فندي أبو عامر، وعزام الأقرع أبو عمار.