هل يمكن استغلال "غرور" ترامب لإنقاذ الفلسطينيين؟

تساءل المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، عما إذا كان بالإمكان إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنقاذ الفلسطينيين في غزة، واستغلال "غروره ورغبته" في الحصول على جائزة نوبل للسلام في وقف الحرب.

ومع ذلك، يرى روث في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" أن أي رئيس أمريكي في الآونة الآخيرة لم يكن في موقع أفضل منه لوقف إسرائيل.

وقال روث إن ترامب منح إسرائيل تفويضاً مفتوحاً لمواصلة ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة"، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يكون مخطئاً إن اعتقد أن بإمكانه الاعتماد على رئيس أمريكي "متقلب المزاج وأنانيّ" مثل ترامب.

وأكد الكاتب أن ثمة فرصة دائمة لتغيير موقف ترامب، إذا ما تم استغلالها بذكاء.

وذكر الكاتب أن الرؤساء الأمريكيين السابقين تمسكوا تاريخيًا بدعم إسرائيل بغض النظر عن الانتهاكات التي ترتكبها، خوفًا من ردود الفعل السياسية، لا سيما من قبل المسيحيين الإنجيليين، وهم أكبر قاعدة مؤيدة لإسرائيل، واليهود المحافظين الممثلين بجماعة الضغط "أيباك".

غير أن ترامب، الذي لا يوجد أحد "يمينيّ" أكثر منه في السياسة الأمريكية، لا يواجه الضغوط ذاتها، ما يمنحه هامشًا أوسع للتحرك، حسب رأي الكاتب.

وأشار روث إلى أن ترامب سبق أن خالف نتنياهو في أكثر من ملف، فقد رفع العقوبات عن سلطات سوريا، وعقد اتفاقًا مع الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن دون أن يشترط وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ووافق على مفاوضات مباشرة مع حماس، وسعى في البداية للتفاوض مع إيران بدلًا من مهاجمتها كما أراد نتنياهو.

لكن في المقابل، لفت الكاتب إلى أن ترامب دعم الحكومة الإسرائيلية في مواضع أخرى، منها السماح بتجديد تسليم قنابل ثقيلة علّقها بايدن سابقًا، واستخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار، وحتى فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعد توجيه تهم لنتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب عبر تجويع المدنيين الفلسطينيين.

وقال روث إن نتنياهو قد يكتشف أن الاعتماد على ترامب محفوف بالمخاطر، خاصة أن العلاقة بين الرجلين فترت، وأن مزاج ترامب يتقلب بسهولة تبعًا لمصالحه الذاتية، سواء السياسية أو المالية.

وأضاف أن من بين أسباب نفور ترامب المحتمل من نتنياهو هو العامل المالي، موضحًا أن الرئيس الأمريكي لا يخفي امتعاضه من حجم الأموال التي تُصرف على الحلفاء، فيما تلقت إسرائيل أكثر من 22 مليار دولار لدعم حربها في غزة، وأكثر من 300 مليار منذ عام 1948.

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كما أشار روث إلى رغبة ترامب الواضحة في نيل جائزة نوبل للسلام، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق من خلال دعم التطهير العرقي أو تنفيذ خطط مثل احتجاز الفلسطينيين في "معسكرات اعتقال"، كما اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، وهاجمه رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.

وتابع أن ترامب يستحق الإشادة فقط إذا أنهى فعليا هذا الصراع وسهّل إعادة إعمار غزة، لكنه شدد على أن السلام الحقيقي لن يتحقق إذا كانت النتيجة عودة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وأشار كينيث روث في مقاله إلى أن "غرور ترامب الهش ورغبته الجامحة في الإشادة" قد تكون أفضل ورقة بأيدي الفلسطينيين الآن، إذ يمكن توجيهه لاستخدام نفوذه على نتنياهو لوقف قصف وتجويع المدنيين، وربما الدفع باتجاه تسوية تاريخية تنهي معاناة غزة وتمنح ترامب حلمه بجائزة نوبل.