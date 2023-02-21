وكالة إيرانية: مصطفى الكاظمي يصل طهران
قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي وصل إلى العاصمة طهران.
وأضافت الوكالة أن "رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس جهاز المخابرات الأسبق مصطفى الكاظمي وصل إلى طهران وسيلتقي عددًا من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الزيارة".
وهذه هي الزيارة الثالثة للكاظمي إلى طهران، إذ سبقتها مناسبتان أثناء توليه منصب رئيس الوزراء، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني والحالي إبراهيم رئيسي.
وقد تولى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء عقب احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة السياسي الشيعي التابع للإطار التنسيقي المقرب من طهران عادل عبد المهدي، في أيار/ مايو 2020 واستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وتمكن الكاظمي خلال رئاسته للوزراء من التنسيق بين طهران والرياض لاستضافة بضع جولات من المفاوضات المباشرة بهدف إعادة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية التي انقطعت مطلع كانون الثاني/ يناير 2016.
واتهمت ميليشيات شيعية مقربة من الحرس الثوري، من بينها "كتائب حزب الله"، الكاظمي بالتنسيق مع الجانب الأمريكي لاغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر المعروف بـ"أبو مهدي المهندس".