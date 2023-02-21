وكالة إيرانية: مصطفى الكاظمي يصل طهران

وأضافت الوكالة أن "رئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس جهاز المخابرات الأسبق مصطفى الكاظمي وصل إلى طهران وسيلتقي عددًا من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الزيارة".

وهذه هي الزيارة الثالثة للكاظمي إلى طهران، إذ سبقتها مناسبتان أثناء توليه منصب رئيس الوزراء، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني والحالي إبراهيم رئيسي.

وقد تولى الكاظمي منصب رئاسة الوزراء عقب احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة السياسي الشيعي التابع للإطار التنسيقي المقرب من طهران عادل عبد المهدي، في أيار/ مايو 2020 واستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2022.