ماكرون: يجب إنهاء "التأجيل الممنهج" لإقامة دولة فلسطينية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه يجب وضع حد "للتأجيل الممنهج" لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، بحسب "رويترز".

وأشار قصر الإليزيه، في بيان عقب محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، إلى أن ماكرون "أكد التزام فرنسا بالعمل مع شركائها الأوروبيين والعرب على رؤية مشتركة للسلام تقدم ضمانات أمنية للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف أن هذه العملية يجب أن تتبعها "رؤية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ديناميكية مفيدة".