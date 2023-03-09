الأردنية هديل عبدالعزيز تحصل على الجائزة الأمريكية لـ"المرأة الشجاعة"
منَحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، جائزة "المرأة الشجاعة الدولية" للأردنية هديل عبد العزيز لدورها في مجال حقوق الإنسان.
وهديل عبد العزيز، إحدى مؤسسات مركز "العدل للمساعدة القانونية" الأردني، هي حقوقية وناشطة بارزة في الأردن، وهي العربية الوحيدة من بين النساء الفائزات بالجائزة التي تمنح لنساء من مختلف أنحاء العالم ممن يتميزن في مجالات متعددة تسهم في تمكين النساء وحمايتهن.
كما إن عبد العزيز هي العربية الوحيدة التي فازت بالجائزة هذا العام من بين 11 امرأة فزن بها، وفقًا للخارجية الأمريكية.
وقالت الخارجية الأمريكية على موقعها إنها "ستمنح الجوائز لـ11 امرأة مميزة من جميع أنحاء العالم يعملن على بناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع".
وهذه هي النسخة السابعة عشرة من الجائزة. وتقول الوزارة إن الجائزة منِحت إلى "نساء من جميع أنحاء العالم كنَّ أظهرن شجاعة وقوة وقيادة استثنائية في الدفاع عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات" وفقًا لما جاء على موقع الخارجية الأمريكية.