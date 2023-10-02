الأردن: 80% من المخدرات التي يتم ضبطها تكون معدة للتصدير إلى الخارج

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأحد، إن 80% من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدة للتصدير إلى الخارج، مشيراً إلى أن معظم هذه المخدرات "كانت ذاهبة باتجاه الخليج العربي".

وكشف الوزير الأردني في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الأحد، عن ارتفاع في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة 22%، حيث زادت قضايا ترويجها والاتجار بها بنسبة 34%، والتعاطي بنسبة 16%. كما أعلن عن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي، وإيداعهم إلى القضاء.

وأوضح الفراية أنه خلال عامي 2022 و2023، تم ضبط 10 شاحنات محملة بالمخدرات تحمل أرقاماً لدول خليجية، إضافة إلى مركبات تحمل أرقاما سورية وأردنية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه دول الخليج.