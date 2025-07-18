الرئاسة السورية تدعو لـ"ضبط النفس" وتتعهد بإرسال قوات إلى السويداء

دعت الرئاسة السورية جميع الأطراف في السويداء والجنوب السوري إلى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل"، مبينة أنها تعمل على إرسال قوة متخصصة لضبط الاشتباكات وحل النزاع.

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وقالت الرئاسة في بيان، مساء الجمعة، نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنها "تبذل جهوداً حثيثة لإيقاف الاقتتال، وضبط الانتهاكات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع".

وأضاف البيان: "تعمل الجهات المختصة على إرسال قوة متخصصة لضبط الاشتباكات وحل النزاع ميدانياً، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المناطق في أسرع وقت".

وقالت الرئاسة إن "الهجوم على العائلات الآمنة والتعدي على كرامة الناس أمر مدان ومرفوض ولن يقبل بأي ذريعة".

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نفت وزارة الداخلية السورية دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء التي تشهد اشتباكات بين مسلحين من الدروز والبدو.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، إن "بعض الوكالات والقنوات الإعلامية تناقلت أخباراً غير دقيقة حول دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء"، بحسب "سانا".