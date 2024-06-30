الطائرات المختطفة.. تعقيد حوثي جديد للأزمة اليمنية

"عملية إرهابية"

واعتبر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إقدام ميليشيا الحوثي على اختطاف ثلاث طائرات أواخر الأسبوع الماضي، واحتجازها مع طواقمها الملاحية والفنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج اليمنيين العالقين في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى طائرة أخرى محتجزة في مطار صنعاء منذ شهرين، "عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية".

وحمَّل مجلس القيادة الرئاسي ميليشيا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تداعيات "هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين، والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني المستقل ماليًّا وإداريًّا، وتكبيده خسائر فادحة".

من جهتها، كشفت ميليشيا الحوثي، في بيان لما يسمى بـ"وزارة النقل" في حكومتها، الخميس الماضي، عن نواياها لإعادة تشغيل شركة الخطوط الجوية اليمنية من صنعاء، إضافة إلى إعادة جدولة الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي، ومطارات عدن، المكلا وسيئون الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

واعتبرت الميليشيا إجراءات الحكومة الأخيرة المتعلقة بإنهاء أي إدارة مركزية للشركة بصنعاء، ونقل أرصدتها البنكية إلى خارج مناطق سيطرتها، وتوريد عائدات التذاكر إلى حساب شركة الخطوط الجوية في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، "تدميرًا ممنهجًا للشركة"، بحسب البيان.