لافروف يزور السودان لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الساحل الأفريقي

ولم يعد بمقدور السودان الوصول لتمويل دولي بمليارات الدولارات بعدما أطاح قادة الجيش بالحكومة الانتقالية المدعومة من الغرب العام 2021.

وبالتزامن مع استضافة لافروف، تستقبل السلطات السودانية هذا الأسبوع مبعوثين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تدعم إجراء محادثات لتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية جديدة في السودان.

وتخشى دول الغرب من اتساع النفوذ الروسي في منطقة الساحل الأفريقي والمناطق المتاخمة له.

وسبق أن درس المجلس العسكري الحاكم في السودان السماح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، وهي منطقة إستراتيجية تتنافس دول الخليج وتركيا أيضًا لبسط نفوذ فيها.

ولم يتسن التحقق من وجود مسألة القاعدة على جدول أعمال لافروف خلال الزيارة.

ويقول دبلوماسيون ومصادر رسمية غربية، إن شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تعمل في السودان لتوسيع عمليات التنقيب عن الذهب، وغير ذلك من الأنشطة.

وسبق أن نفى وزير الخارجية السوداني وجود فاغنر في السودان.

والشركة مملوكة ليفجيني بريجوجين، وهو أحد حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أنه من المقرر أن يلتقي لافروف بوزير الخارجية المكلف علي الصادق في الخرطوم إضافة إلى مسؤولين آخرين.