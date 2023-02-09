لافروف يزور السودان لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الساحل الأفريقي
يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مع مسؤولين في السودان، في إطار جولة أفريقية تهدف إلى توسيع نفوذ بلاده، في وقت تعمل فيه الدول الغربية على عزل موسكو بالعقوبات، على خلفية حربها في أوكرانيا.
وأفادت وكالة السودان للأنباء بأن لافروف وصل إلى الخرطوم في وقت متأخر من أمس الأربعاء، في مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجال البنية التحتية.
وتشمل جولة لافروف أيضًا العراق وموريتانيا ومالي، وزار الأسبوع الماضي جنوب أفريقيا.
ولم يعد بمقدور السودان الوصول لتمويل دولي بمليارات الدولارات بعدما أطاح قادة الجيش بالحكومة الانتقالية المدعومة من الغرب العام 2021.
وبالتزامن مع استضافة لافروف، تستقبل السلطات السودانية هذا الأسبوع مبعوثين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تدعم إجراء محادثات لتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية جديدة في السودان.
وتخشى دول الغرب من اتساع النفوذ الروسي في منطقة الساحل الأفريقي والمناطق المتاخمة له.
وسبق أن درس المجلس العسكري الحاكم في السودان السماح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، وهي منطقة إستراتيجية تتنافس دول الخليج وتركيا أيضًا لبسط نفوذ فيها.
ولم يتسن التحقق من وجود مسألة القاعدة على جدول أعمال لافروف خلال الزيارة.
ويقول دبلوماسيون ومصادر رسمية غربية، إن شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تعمل في السودان لتوسيع عمليات التنقيب عن الذهب، وغير ذلك من الأنشطة.
وسبق أن نفى وزير الخارجية السوداني وجود فاغنر في السودان.
والشركة مملوكة ليفجيني بريجوجين، وهو أحد حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت وكالة السودان للأنباء، أنه من المقرر أن يلتقي لافروف بوزير الخارجية المكلف علي الصادق في الخرطوم إضافة إلى مسؤولين آخرين.
وتَقرب السودان من روسيا للحصول على دعمها في السنوات الأخيرة قبل الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام 2019.
وقبل الانقلاب الذي وقع قبل 15 شهرًا، انخرطت الأحزاب المدنية السودانية التي تقاسمت السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير في علاقات وثيقة مع الغرب.
وزار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، روسيا في اليوم السابق لانطلاق غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، وعبر عن انفتاحه على استضافة قاعدة روسية.