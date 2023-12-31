وسط الدمار.. الغزيون حفاة عراة حتى من الأكفان

كتب زوج على كفن زوجته التي حصدت الحرب في قطاع غزة روحها "حياتي.. عيوني.. روحي" وكتب ابن على كفن والدته "أمي وكل شيء". هاتان الفقيدتان من بين أكثر من 21 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في القطاع.

وعلى مدى 12 أسبوعًا انقضت، باتت الأكفان البيضاء المتراصة في كل مكان في القطاع رمزًا للقتلى المدنيين الذين قضوا في الرد الانتقامي لإسرائيل على هجوم شنَّته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وقتل فيه 1200 واحتجز 240 في أكثر أيام تاريخ إسرائيل دموية.

وفي مقابل نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية في القطاع المحاصر ظلت الأكفان البيضاء وفيرة. لكن كلمات الحب لا تكتب عليها كلها، ففي ظل فوضى الحرب، بعض من رحلوا لا يمكن التعرف على هوياتهم.