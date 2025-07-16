الخارجية الأمريكية تدعو سوريا لسحب قواتها من السويداء للسماح بخفض التصعيد

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العالم العربي

إعلام عبري: تقديرات إسرائيلية تؤكد تدمير مبنى مقر هيئة الأركان في دمشق

إعلام عبري: تقديرات إسرائيلية تؤكد تدمير مبنى مقر هيئة الأركان في دمشق
الدخان المتصاعد بعد غارة إسرائيلية لمقر رئاسة الأركان في ...المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 5:48 م

قالت هيئة البث العبرية إن تقديرات إسرائيلية تشير إلى تدمير مبنى مقر هيئة الأركان في العاصمة السورية دمشق، في أعقاب غارات إسرائيلية استهدفته صباح اليوم الأربعاء.

وشن الجيش الإسرائيلي عدة غارات استهدفت دمشق ودرعا والسويداء اليوم الأربعاء، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين والمدنيين وإصابة العشرات.

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وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام محلية أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر الفرقة العاشرة في قطنا بريف دمشق.

وتزامن التصعيد الإسرائيلي مع التصعيد التي تشهده سوريا في أعقاب اشتباكات دامية وقعت في السويداء منذ يوم الأحد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك وساطة أمريكية جارية لخفض التصعيد بين إسرائيل وسوريا.

 

 

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