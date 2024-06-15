19 قتيلا بقصف شرقي غزة واشتباكات عنيفة غربي رفح

قتل 19 فلسطينيا وأصيب 50 آخرون على الأقل، السبت، في غارات إسرائيلية استهدفت 3 منازل شرقي مدينة غزة، فيما كثف الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي لمناطق غربي مدينة رفح جنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة الفلسطينية بالمدينة.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى المعمداني بمدينة غزة، بأن 19 قتيلا وأكثر من 50 مصابا معظمهم أطفال ونساء وصلوا إلى المستشفى جراء قصف طائرات إسرائيلية 3 منازل في حيي الشجاعية والتفاح، شرقي المدينة.

من جانبه، قال الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه "انتشلت شهيدة طفلة رضيعة وعددا من الإصابات بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة الجماصي في منطقة الشعف بحي الشجاعية".

وذكر الدفاع المدني، في بيان آخر، "انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة حتحت في منطقة السنافور بحي التفاح".

وحسب شهود عيان، فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلا ثالثا في حي التفاح؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء.

وفي وسط قطاع غزة، تطلق دبابات إسرائيلية بين الحين والآخر نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح ومخيم البريج، دون الحديث عن وقوع إصابات، وفق الشهود.

وبمدينة رفح، تندلع منذ ساعات الفجر اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وعناصر المقاومة الفلسطينية بمناطق غربي المدينة.

وقال شهود عيان لـ"الأناضول"، إن أصوات انفجارات عنيفة وقصفا مكثفا وإطلاق نار يسمع بالقرب من منطقتي العزبة والقرية السويدية غربي رفح، كما أفاد الشهود بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاول التقدم باتجاه شمال حي تل السلطان أقصى غربي رفح، موضحين أن المقاومة الفلسطينية استخدمت قذائف الهاون في قصف القوات الإسرائيلية خلال محاولتها التقدم باتجاه شمال تل السلطان.

وبالتزامن مع ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية عدة منازل في الحي السعودي، فيما استهدفت المدفعية مدرسة لوكالة الأونروا بجوار المستشفى الميداني الإماراتي وسط مدينة رفح، ما تسبب بحالات هلع بين المصابين والطواقم الطبية، حسب شهود عيان.