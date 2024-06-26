اختفاء قيادات النهضة التونسية.. مراجعات أم "انحناء" أمام العاصفة؟

يثير اختفاء قيادات حركة النهضة في تونس، على غرار عبد الفتاح مورو الذي زعم في وقت سابق أنه اعتزل السياسة، تساؤلات حول دلالات ذلك، وما إذا كان مؤشرا على مراجعات حقيقية أم مجرد انحناء أمام العاصفة.

وقد واجهت العديد من القيادات داخل حركة النهضة مذكرات اعتقال من قبل القضاء التونسي في عدة قضايا مثل التآمر على أمن الدولة، وملف التمويل الأجنبي الذي حصلت عليه الحركة، وغير ذلك.

وقال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إنه "في أدبيات وثقافة الإخوان المسلمين هناك مبدأ التقية، وهو مبدأ المخاتلة، وما يقوم به النهضويون الآن هو الاختفاء وراء أسماء أخرى أمثال ألفة الحامدي وغيرها".

وأضاف الجليدي، لـ "إرم نيوز"، أن "ما يعد له الإخوان هو مخططات أخرى، والدليل على ذلك نشاطهم في الخارج، فما هو منتظر هو مثل التسعينيات، خروج الإخوان مرة أخرى إلى عالم السياسة ببوابة أخرى وتصورات أخرى وأن يلعبوا على وتر مهم جدا وهو الخارج".

وأكد أن "الدليل على ذلك هو أن ممولي الحملات الإعلامية ضد تونس الآن هم من الخارج، وهم يجيشون الاتحاد الأوروبي والبعثات الدولية من أجل اتخاذ قرارات ضد تونس، وهو ما يختلف مع خطابهم القديم بأنهم وطنيون".

وبعد 25 يوليو/ تموز 2021، الذي اتخذ فيه الرئيس قيس سعيد قرارات أسقطت البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة والحكومة برئاسة هشام المشيشي آنذاك، واجهت عدة قيادات من الحركة مذكرات اعتقال مثل رئيسها راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، ونور الدين البحيري، وغيرهم.