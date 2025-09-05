ردًا على فيديو "دليل حياة".. كاتس يأمر بفتح "أبواب الجحيم" على حماس

أحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، صدمة عارمة في الأوساط السياسية والشعبية، بإعلانه فتح أبواب الجحيم على حركة حماس وإصداره أمرًا للجيش بتكثيف العملية العسكرية على مدينة غزة.

وتمثلت الصدمة في توقيت هذا الإعلان وليس في مضمونه، حيث جاء القرار الإسرائيلي عكس المسار الطبيعي للأحداث، وهو ما اعتبره كثير من المراقبين والناشطين تطورًا جنونيًا يحمل دلالات خطيرة.

وكانت حركة حماس قد فاجأت المستويات كافة في إسرائيل، في وقت سابق اليوم الجمعة، بنشرها فيديو "دليل حياة" جديدًا لأحد الأسرى الإسرائيليين، ويدعى غاي جلبوع دلال، والذي أكد أنه داخل مدينة غزة مع 8 رهائن آخرين، وأن عناصر "القسام" أخبروه أنهم لن يخرجوا من المدينة، التي تشهد بداية احتلال كامل.

رد سريع

وجاء الرد الإسرائيلي السريع من جانب كاتس مخالفًا للتوقعات وحتى أقل الأمنيات، حيث ضرب بمفاجأة حماس عرض الحائط وأطلق يد الجيش ليبدأ بتنفيذ خطة تدمير ممنهج لأبراج مدينة غزة.

وقال كاتس إنه "منذ هذه اللحظة ستتسع العمليات العسكرية وتتصاعد وتيرتها حتى يرضخ عناصر حماس لشروط إسرائيل بإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الأسرى ونزع السلاح، أو أن يواجهوا المصير المحتوم بالتدمير".

مؤشر خطير

ورأت مصادر سياسية، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه في ثنايا الحدث ورد الفعل، مؤشر خطير على أن خطوة كاتس، تؤكد أن حياة الأسرى لم تعُد تشغل أي حيز من تفكير حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الأشد تطرفًا في تاريخ إسرائيل.

وأكدت المصادر، أن "سرعة رد الفعل الإسرائيلي جاءت مخالفة للتوقعات، فبدلًا من تجميد أو إبطاء عملية غزة حفاظًا على أرواح الأسرى، رفع كاتس من وتيرتها وبدأ باستهداف الأبراج الشاهقة".

كما أكدت المصادر أن حماس بدأت تفقد، على ما يبدو، ورقة الضغط والمساومة الوحيدة في يدها، طالما لم تكترث إسرائيل نهائيًا بفيديو "دليل حياة" الأخير.

‏سحق تام

وفي أبرز تأكيد على توجه حكومة نتنياهو، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إن "الإرهاب النفسي الذي تمارسه حماس هدفه أن نوقف العملية في غزة"، وأضاف: "الرد المطلوب هو احتلال كامل، وسحق تام، وتشجيع هجرة واسعة" وفق تعبيره.

وشدد على أنه "بهذه الطريقة فقط يُحسَم الأمر، وبهذه الطريقة فقط يُستعاد الأسرى"، بحسب قوله.

عائلات الرهائن

في المقابل، قالت قناة "كان" العبرية، إن "عائلات الأسرى ستصعّد نضالها في ظل قرار الكابينت احتلال مدينة غزة وسط خطر حقيقي على حياة الأسرى".

وأشارت القناة إلى أن من المتوقع أن تقام اليوم الجمعة وغدًا، فعاليات احتجاجية تعم أرجاء البلاد كافة للضغط على الحكومة لوقف الحرب وإنقاذ الرهائن.