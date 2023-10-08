تقرير: 750 إسرائيلياً في عداد المفقودين
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، إن نحو 750 إسرائيليا في عداد المفقودين حاليا منذ بدء المعارك.
وطلبت الشرطة الإسرائيلية من أهالي المفقودين مساعدتها في العثور عليهم.
وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، غلاف غزة "منطقة عسكرية مغلقة".
وغلاف غزة منطقة خاضعة لمسؤولية فرقة غزة من الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة تلغرام: "وفقاً لتقييم الوضع، يؤكد الجيش الإسرائيلي أن الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة محظور، ويطلب من الجمهور الحذر وعدم دخول المنطقة".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "سمع دوي إطلاق نار في منطقة زيكيم جنوب عسقلان".
وأوضحت أن "منطقة زيكيم هي أحد مراكز القتال الستة النشطة منذ أمس في قطاع غزة".
وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية يوم أمس السبت، إلى 300 قتيل و1864 جريحا بينهم 19 حالة حرجة و326 خطيرة و359 متوسطة، بحسب هيئة البث الرسمية.
فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل 265 فلسطينيا بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلا، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.