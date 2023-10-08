تقرير: 750 إسرائيلياً في عداد المفقودين

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، إن نحو 750 إسرائيليا في عداد المفقودين حاليا منذ بدء المعارك.

وطلبت الشرطة الإسرائيلية من أهالي المفقودين مساعدتها في العثور عليهم.

وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، غلاف غزة "منطقة عسكرية مغلقة".

وغلاف غزة منطقة خاضعة لمسؤولية فرقة غزة من الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة تلغرام: "وفقاً لتقييم الوضع، يؤكد الجيش الإسرائيلي أن الدخول إلى منطقة عسكرية مغلقة محظور، ويطلب من الجمهور الحذر وعدم دخول المنطقة".