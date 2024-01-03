ميليشيات موالية لإيران تستهدف أكبر قاعدة أمريكية في سوريا

في تصعيد جديد بين "حلفاء إيران" والقوات الأمريكية في المنطقة، استهدفت ميليشيات موالية لطهران قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن المجموعات المدعومة من إيران، استهدفت القاعدة الواقعة في ريف دير الزور الشرقي بأربعة صواريخ، مساء أمس، مشيرًا إلى أن انفجارات عدة دوَّت في منطقة القاعدة، وقابل ذلك تصدي الدفاعات الجوية التابعة للقوات الأمريكية للهجوم، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.