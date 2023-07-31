تصاعد الاشتباكات في "عين الحلوة" وتحذير من اتساع المعارك خارج المخيم

تصاعدت حدة الاشتباكات في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، وسط مساعٍ لتطويق الأزمة وتحذيرات من اتساع رقعة القتال خارج المخيم.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن اشتباكات عنيفة تدور على محور "جبل الحليب" في حي "حطين" وعلى جهة "محطة جلول" وحي "الطوارئ"، تستخدم فيها الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية.

ونقلت الوكالة عن رياض أبوالعينين مدير مستشفى "الهمشري" قوله، إنه تم إدخال 11 إصابة من المخيم منذ الصباح، بينها إصابة حرجة.

وكان المستشفى قد استقبل في اليوم الأول للقتال 25 إصابة ليرتفع إجمالي الجرحى اليوم الإثنين، إلى 36 إصابة حتى الآن.

وسقطت قذيفة صاروخية اليوم، في "حسبة صيدا" جنوبي المدينة، محدثة أضرارًا مادية، في وقت أدت الاشتباكات لحالة شلل عامة طالت مراكز العمل والمؤسسات والمدارس والجامعات هناك.

ويسود مدينة صيدا والمناطق المجاورة حظر تجول "اختياري" نتيجة سقوط الشظايا والرصاص الطائش الذي منع الناس من التنقل بحرية خشية التعرض للإصابة، فيما نزح المئات هربًا من الاقتتال.