محمد بن زايد وبوتين يفتتحان "مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك" في موسكو

افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، اليوم، "مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم " في مدرسة بريماكوف الدولية في العاصمة موسكو، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الإماراتي إلى روسيا.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، "شاهد الزعيمان عرضاً تعريفياً تناول مناهج المركز وأهميته في تعزيز التعاون في مجالات تعليم اللغة العربية إضافةً إلى التاريخ والثقافة والفنون والعلوم.. بجانب نبذة عن مدرسة بريماكوف التي تركز في مناهجها على تطوير الجوانب الفكرية والإبداعية لدى طلابها منذ سن الطفولة المبكرة، مع تزويدهم بأدوات العصر من المعرفة اللازمة وتقدم المنح للطلبة الموهوبين من حوالي 50 منطقة في روسيا".

وقدم سيرجي كرافتسوف، وزير التعليم الروسي، نبذة تعريفية بشأن أهداف المدرسة في تخريج جيل من المتميزين وتطوير إمكانياتهم ومواهبهم.

من جانبه، تحدث محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، عن التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والأهمية التي توليها قيادة الدولة لتعزيز هذا التعاون الطموح على مختلف المستويات، خاصة في المجالات التعليمية.

وقال السفير إن إطلاق اسم الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على المركز، يأتي تقديراً لجهود سموها ومبادراتها العالمية الهادفة إلى دعم العلم والتعليم، مشيراً إلى أن افتتاح "مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم" في موسكو يجسد عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين.

وقام الرئيسان بجولة في "مركز الشيخة فاطمة"، وتبادلا الأحاديث مع القائمين عليه والكوادر الإدارية والتعليمية في المدرسة، معربين عن تقديرهما لهذه المبادرة الطيبة التي تعبر عن الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما استمعا خلال جولتهما في أحد فصول المركز إلى عدد من الطلبة الذين تحدثوا باللغة العربية حول أهمية الدراسة في المركز ضمن مدرسة بريماكوف، وما تقدمه من فرصة تعليمية نوعية وفق أعلى المعايير العالمية.

ووضعت في مرافق المدرسة لوحات تحمل أقوالاً مأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخرى للرئيس فلاديمير بوتين حول التعليم والمستقبل وبناء الأجيال، بحسب (وام).

يذكر أن مدرسة " بريماكوف" في موسكو تحمل اسم الراحل يفغيني بريماكوف رئيس وزراء روسيا الاتحادية، وزير خارجيتها السابق، الذي يعد أحد رموزها الوطنية، بينما تعد المدرسة الروسية في أبوظبي، التي افتتحت خلال عام 2022، المدرسة الروسية الأولى في دولة الإمارات.