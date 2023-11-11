أمير قطر: نبذل جهودًا للإفراج عن الرهائن في غزة

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، إن بلاده تبذل جهودًا في الوساطة لضمان الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وأضاف: "نأمل في التوصل لهدنة إنسانية في القريب العاجل تجنب القطاع تفاقم الكارثة الإنسانية التي حلت به".

وقال أمير قطر في أثناء انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض: "فشل المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية".