أمير قطر: نبذل جهودًا للإفراج عن الرهائن في غزة
قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، إن بلاده تبذل جهودًا في الوساطة لضمان الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة.
وأضاف: "نأمل في التوصل لهدنة إنسانية في القريب العاجل تجنب القطاع تفاقم الكارثة الإنسانية التي حلت به".
وقال أمير قطر في أثناء انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض: "فشل المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية".
وتابع: "إلى متى سيعامل المجتمع الدولي إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي".
وتستضيف العاصمة السعودية، قمة عربية إسلامية مشتركة، لبحث "التطورات الخطيرة"، التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عقد قمة عربية إسلامية مشتركة، اليوم السبت، بشأن تطورات قطاع غزة، عوضًا عن قمتين، بعد تشاور عربي وإسلامي.