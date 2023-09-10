أقواها 5.9 ريختر.. تواصل الهزات الارتدادية بعد زلزال المغرب

كشف معهد الجيوفيزياء المغربي، اليوم الأحد، أن الهزات الارتدادية لا تزال تتواصل في المغرب عقب الزلزال الكبير المدمر الذي ضرب المملكة السبت.

وكشف المعهد أن أقوى الهزات الارتدادية وصلت إلى 5.9 درجة على مقياس ريختر، وأن آخر تلك الهزات كانت ظهيرة اليوم وكانت بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وشهدت أقاليم ورزازات والحسيمة ومكناس وأكادير والدريوش والخميسات وغيرها العديد من الهزات الارتدادية المتوالية التي تختلف في شدتها وقوتها.

وقال فيليب فيرنان الأستاذ والباحث في جامعة مونبلييه والمتخصّص في التكتونيات النشطة، خصوصًا في المغرب، أنّ الزلزال القوي الذي ضرب المغرب وقع في منطقة "ليست الأكثر نشاطًا" في البلاد، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.