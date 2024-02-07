فورين أفيرز: سياسة بايدن شجعت الحوثيين على مواصلة الهجمات

قلَّل تقرير لمجلة "فورين أفيرز" من فاعلية الهجمات التي يشنها التحالف الغربي على ميليشيا الحوثيين في اليمن؛ بسبب التهديدات في البحر الأحمر، وقال إن الولايات المتحدة وشركاءها علّموا الميليشيا أنها تستطيع "تحدي" واشنطن ومواصلة الاعتداءات على طرق التجارة العالمية.

وذكرت المجلة أن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواجهون الآن واقعا كانوا يرغبون بتجنبه، وهو حدوث صراع مع الحوثيين"، لافتة إلى أن "التحالف انتظر كثيرا ووجه عدة تحذيرات للميليشيات.. ومنحها وقتا للاستعداد للضربات، وهو أمر جعل الحوثيين يواصلون الهجمات".

وأكدت المجلة "أنه كان ينبغي على واشنطن تنفيذ رد فوري وقوي على ميليشيا الحوثيين؛ لردعهم عن القيام بالاعتداءات، وإضعاف قدراتهم.. إضافة لتقليل الخسائر على التجارة العالمية، وطمأنة الشركاء في المنطقة وخارجها"، واستدركت: "لكن الآن يتعين على العالم الانتظار لفترة أطول بكثير حتى تعود الحياة الطبيعية إلى البحر الأحمر".