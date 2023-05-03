لبنان خارج تفاهمات الإقليم.. الرئيس بعيد ومحاولات للنجاة من الفراغ

يراوح ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان مكانه عند عقدة ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي ترفضه الكتل النيابية المسيحية الكبرى، ويدعمه في المقابل حزب الله وحركة أمل، ومن الخارج تدعمه فرنسا.

وتثير العقد في مسار هذا الاستحقاق مخاوف كثيرة، أبرزها أن يتمدد الفراغ الدستوري إلى آجال غير معروفة، وهو دخل عمليا الشهر السادس، وأيضا تغييب لبنان الدولة عن طاولة التفاهمات والمصالحات الإقليمية المعني بها بأشكال مختلفة.

في ظل هذه الهواجس، ونتيجة لعدم التوافق اللبناني والمسيحي تحديدا على اسم مرشح لرئيس الجمهورية، بدأ نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب، لقاءات "استكشافية" على جبهة الاستحقاق الرئاسي وفي أكثر من اتجاه، شملت الثلاثاء، جهات وكتلا نيابية مسيحية تتعارض في ما بينها وتعارض في آن انتخاب فرنجية رئيسا، بعد لقاء كان جمعه الأسبوع الماضي، مع محمد رعد رئيس كتلة حزب الله، الداعمة لفرنجية.