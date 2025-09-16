في أول أيام الاجتياح.. مقتل أكثر من 100 فلسطيني بغارات إسرائيلية على غزة

قتل أكثر من 100 فلسطيني، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية تركزت في مدينة غزة التي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحًا واسعًا لها.

وقالت مصادر طبية فلسطينية لـ"إرم نيوز" إن "106 فلسطينيين قتلوا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء"، مشيرة إلى أن 91 منهم في مدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، توسيع عمليته العسكرية في مدينة غزة تمهيدًا للسيطرة عليها بشكل كامل، بعد نحو أسبوعين من عمليات قصف تمهيدية في مناطق شرق وجنوب وشمال المدينة.

ومن بين قتلى الغارات الإسرائيلية، 5 فلسطينيين قتلوا في قصف مركبة كانت تقل نازحين، قرب ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وتركزت الغارات الإسرائيلية على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، والذي تعرض لغارات بالطائرات الحربية والقذائف المدفعية.

واستهدف القصف الإسرائيلية بنايات سكنية ومدرسة تؤوي نازحين في الحي ذاته، كما طال خيامًا للنازحين غرب المدينة.



وفي شمال مدينة غزة، حيث يتقدم الجيش الإسرائيلي من محور ثانٍ باتجاه قلب مدينة غزة، تعرضت أحياء الشيخ رضوان والكرامة ومنطقة الأمن العام لهجمات إسرائيلية مكثفة.

وقصف الجيش الإسرائيلي بنايات في حي الشيخ رضوان، كما فجر روبوتات مفخخة بعد زرعها في مناطق كانت مأهولة بالسكان.