"إجماع على الرغبة في السلام".. السعودية ترحب باعتماد "إعلان نيويورك"

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك ومرفقاته، الصادر عن المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: "إن هذا القرار، والتصويت عليه بأغلبية كبرى من قبل 142 دولة، يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدمًا نحو مستقبل يعمه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يؤيد "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وصوّتت الجمعية في جلستها المنعقدة، اليوم الجمعة، لمناقشة "إعلان نيويورك" على تأييد ما جاء فيه، حيث اعتُمد إعلان نيويورك بالجمعية العامة بشأن إقامة دولة فلسطينية بـ142 صوتا، ومعارضة 10، وامتناع 12 عن التصويت.

ويدعو "إعلان نيويورك" الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولّتا رئاسة المؤتمر، وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل، وكندا، وتركيا، والأردن، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة)، وأيضاً الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد "حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استناداً إلى حل الدولتين".