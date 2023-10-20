بايدن يتوقع دخول شاحنات المساعدات لغزة خلال يومين‎

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، دخول شاحنات محملة بالمساعدات إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع بايدن مع زعماء من الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض؛ لبحث الحرب في الشرق الأوسط.

وردا على سؤال عن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، قال بايدن إنه حصل على التزام من الإسرائيليين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بايدن: "كان لا بد من إعادة رصف الطريق السريع". وقال إنه يعتقد أنه في غضون ما يتراوح بين 24 و48 ساعة ستدخل أول 20 شاحنة محملة بالمساعدات.

وينصب الاهتمام الدولي على إيصال المساعدات إلى غزة عبر نقطة الدخول الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، وهي معبر رفح مع مصر. وحصل بايدن، الذي زار إسرائيل يوم الأربعاء، على وعد من إسرائيل بالسماح بدخول شحنات محدودة من مصر، بشرط مراقبة المساعدات لمنع وصول أي منها إلى حماس.