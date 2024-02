السودان.. 20 ألف مقاتل من قبيلة الهوسا ينضمون إلى "الدعم السريع"

في لقاء تاريخي.. أمة الهوسا بالسودان تعلن انحيازها بالكامل لمؤسسة الدعم السريع وتقدم 20 ألف مقاتل من أجل بناء سودان جديد



In a historical meeting, the Hausa Nation in Sudan declares a firm integration with the RSF and offers 20 thousand fighters to build a new Sudan… pic.twitter.com/DWZmxmoUde