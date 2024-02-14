السودان.. 20 ألف مقاتل من قبيلة الهوسا ينضمون إلى "الدعم السريع"
أعلنت قبيلة الهوسا في السودان انحيازها الكامل لـ "قوات الدعم السريع" في القتال ضد الجيش السوداني، والمشاركة بعشرين ألف مقاتل لبناء سودان جديد، وفق ممثلين عنها.
وقال ممثلو القبيلة إن انحيازهم إلى صفوف الدعم السريع يأتي بهدف "بناء سودان جديد ورد المظالم التاريخية وتحقيق العدالة بين الشعوب السودانية واستعادة الحكم المدني الديمقراطي".
وأضاف ممثلو اللجنة المركزية للقبيلة في بيان: "نحن ندعم من يدعو للسلام وإيقاف الحرب" معلنين وقوفهم إلى جانب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، لتحقيق السلام والتحول المدني الديمقراطي.
واتهمت اللجنة المركزية الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد بممارسة أبشع الجرائم والانتهاكات بحق منسوبي القبيلة، وأكدت المضي ضد ما أسمته بالظلم حتى رد الحقوق، مشيرة إلى أن الانضمام إلى قوات الدعم السريع يعيد الحقوق المشروعة للقبيلة.
ورحب رئيس لجنة السلم والمصالحات في قوات الدعم السريع، العقيد موسى أمبيلو، بمشاركة الهوسا إلى جانب قوات الدعم السريع في القتال ضد الجيش، معلنًا إطلاق سراح أسرى القبيلة في المعارك بين الجيش والدعم السريع.
وعرقية الهوسا الأفريقية تتوزع في مناطق ودول عديدة من بينها السودان، ونيجيريا، والنيجر وتشاد وغانا وساحل العاج وبوركينا فاسو ودول أفريقية أخرى.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، حربًا بين قوات الدعم السريع والجيش، خلفت آلاف القتلى والجرحى، وأزمة إنسانية كبيرة.