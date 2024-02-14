السودان.. 20 ألف مقاتل من قبيلة الهوسا ينضمون إلى "الدعم السريع"

أعلنت قبيلة الهوسا في السودان انحيازها الكامل لـ "قوات الدعم السريع" في القتال ضد الجيش السوداني، والمشاركة بعشرين ألف مقاتل لبناء سودان جديد، وفق ممثلين عنها.

وقال ممثلو القبيلة إن انحيازهم إلى صفوف الدعم السريع يأتي بهدف "بناء سودان جديد ورد المظالم التاريخية وتحقيق العدالة بين الشعوب السودانية واستعادة الحكم المدني الديمقراطي".

وأضاف ممثلو اللجنة المركزية للقبيلة في بيان: "نحن ندعم من يدعو للسلام وإيقاف الحرب" معلنين وقوفهم إلى جانب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، لتحقيق السلام والتحول المدني الديمقراطي.