بعد أمريكا.. دول أجنبية تسعى لإجلاء رعاياها من السودان

إيطاليا

في السياق، تحاول إيطاليا الأحد إجلاء رعايها من السودان، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية.

وأكدت ماريا تريبودي وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية في حديث مع قناة "تي جي كوم 24" أن "الحكومة تضع خطة لاستعادة وضمان سلامة مواطنينا الموجودين حاليا في السودان".

وأكدت وحدة الأزمات في الوزارة هذه المعلومات في رسالة وصلت إلى الإيطاليين العالقين في العاصمة السودانية.

وقالت الوحدة في الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) إنها تعمل بهدف "فرصة سانحة لمغادرة الخرطوم، قد تكون اليوم الاحد 23 من نيسان/أبريل".

وحسب الرسالة فإن "نقطة التجمع ستكون بحلول الساعة 12:00 ظهرا في مقر إقامة السفير"، موضحة أنه سيتم تنظيم هذه العملية بالتعاون مع وزارة الدفاع الإيطالية.

بريطانيا

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد إن القوات المسلحة البريطانية أجلت الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من السودان.

وكتب على تويتر: "أعبر عن تقديري لالتزام دبلوماسيينا وشجاعة قواتنا المسلحة التي نفذت هذه العملية الصعبة".

وأضاف: "نواصل السعي بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان وضمان سلامة البريطانيين المتبقين هناك".