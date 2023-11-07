بعد شهر من الحرب في غزة.. ما الدروس التي استخلصها الجيش الإسرائيلي؟

قدَّرت مصادر إسرائيلية أن دروسًا عديدة نجمت عن عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس في السابع من الشهر الماضي، وقالت إن الجيش الإسرائيلي بصدد "تحولات" في أعقاب الفشل الذريع على مستويات عديدة، منها الاستخباري والعسكري والسياسي، ومنها ما يتعلق بالتصور الذي عمل الجيش الإسرائيلي على أساسه منذ عقود.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تطرقت، اليوم الثلاثاء، إلى ملف الدروس المستفادة بعد شهر من الحرب، وأشارت إلى أن التحول ينبع من الفشل الذي تخطت حدوده من بعض الزوايا، ما حدث في عام 1973 (حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973).

ورأت الصحيفة أن أحد أوجه هذا التحول سيتخطى مسألة الاستعانة بأسلحة حديثة أو حرب سيبرانية متطورة.

جيش أكبر حجمًا

ودعت الصحيفة إلى إجراء مراجعة ومحاسبة للذات في أسرع وقت ممكن، في ظل وجود جبهات أخرى مثل ميليشيا حزب الله في جنوب لبنان، وميليشيا الحوثي في اليمن، وجبهة الضفة الغربية التي تعد قابلة للاشتعال.

وأوضحت أن مسؤولين كبارًا أشاروا إلى أن "من بين دروس الحرب الحالية ما يتعلق بحتمية وجود جيش أكبر، سواء في قوام القوات النظامية أو الاحتياط".

وقالت إن الحديث يجري حاليًا عن "إلغاء ميزات، مثل تقصير مدة الخدمة العسكرية أو إلغاء الخدمة العسكرية، فضلًا عن تغيير سن التسريح من قوات الاحتياط".

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن توجهًا كان هو السائد قبل "طوفان الأقصى" بشأن تقليص بعض أسراب المروحيات القتالية، لكن التطورات تسببت في تجميد تلك الرؤى، ويجري الحديث حاليًا عن حتمية مضاعفة أسطول المروحيات القتالية.

ولفتت إلى أن "نظام الخدمة العسكرية الدائمة في حد ذاته سيشهد تغييرات، إذا تغلب الجيش على التحدي الخاص بضرورة تقديم تعويض ملائم للنظاميين الذين يُسخّرون عملهم للجيش".